COME CAMBIA IL PD DOPO LO TSUNAMI SCHLEIN? ELLY OFFRE A BONACCINI IL RUOLO DI VICESEGRETARIO PER TENERE UNITO IL PARTITO E CERCA DI LIMITARE GLI APPETITI DEI VECCHI VOLPONI FRANCESCHINI-ORLANDO-ZINGARETTI-BETTINI CHE L’HANNO APPOGGIATA – SI SPACCANO GLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA: LOTTI È DECISO A USARE LA CORRENTE COME ARMA PER COMBATTERE LA SINISTRA CHE HA ESPUGNATO IL NAZARENO MENTRE GUERINI…