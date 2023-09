7 set 2023 18:03

GIORGIA, I MERCATI TI PARLANO - IL "FINANCIAL TIMES" ATTACCA LA MELONI SUL PNRR: “L'ITALIA RISCHIA DI SPRECARE LA SUA LIQUIDITÀ INASPETTATA. ROMA NE HA BISOGNO PER RISOLLEVARE LE PROPRIE SORTI, ALTRIMENTI SARÀ DIFFICILE VEDERE IL PAESE USCIRE DALLA CRISI IN TEMPI BREVI" - "BLOOMBERG", "CNBC", "SUDDEUTSCHE ZEITUNG": I GRANDI MEDIA INTERNAZIONALI ATTACCANO ALZO ZERO LA DUCETTA. SEGNO CHE GLI INVESTITORI INIZIANO A TEMERE IL "RISCHIO ITALIA". SE NON STA ATTENTA, LA "THATCHER DELLA GARBATELLA" RISCHIA DI FARE LA FINE DI BERLUSCONI NEL 2011