Insediamento ufficiale per Virginia Raggi in Campidoglio. Il neo-sindaco si è commosso affacciandosi dalla terrazza sui fori imperiali. In diretta sul suo profilo Facebook la Raggi ha aperto idealmente ai cittadini romani il balcone. "I cittadini entrano per la prima volta nelle istituzioni - dice Raggi -, vi faccio vedere la stanza della sindaca. Vi faccio uscire sul balconcino, vi faccio vedere cosa stiamo amministrando. Questa è Roma".

L'esponente M5S dice di sentirsi "emozionata" e di "non aver trattenuto le lacrime". "Quello che vogliamo fare è tanto, ci impegniamo a fare tutto quello che abbiamo promesso", afferma, ricordando audit sul debito e lotta agli sprechi.

"Nelle prossime ore partiranno delle lettere per alcune aziende municipalizzate, vogliamo capire esattamente alcuni dati gestionali ed economico-finanziari, perché da subito é necessario mettere bene il punto - dice Raggi -, tirare una linea rispetto a quello che é stato e come ripartire subito con il piede giusto. Roma merita di essere amata e credo questa sia l'occasione che tanti aspettavano. Vi racconterò quello che faccio, quel che accade".

"Sindaco o sindaca? L'accademia della crusca si è espressa, dunque sindaca, ma chiamatemi Virginia". Così il sindaco Virginia Raggi oggi prima di insediarsi in Campidoglio. "Non credo sia una questione interessi i romani, la Crusca dice sindaca ma non mi fa impazzire, chiamatemi Virginia", ha aggiunto. […]

