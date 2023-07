27 lug 2023 18:47

GIORGIA ON MY MIND – LA MELONI È ARRIVATA AL CONGRESSO AMERICANO: I VEGLIARDI SENATORI USA L’HANNO ACCOLTA CON GRANDI RISATE E FACCETTE SIMPATICHE. LA DUCETTA HA PARLATO DI UN “INCREDIBILE LEGAME TRA ITALIA E STATI UNITI” (AMMAPPETE, CHE ORIGINALITÀ) E HA ILLUSTRATO AI PARLAMENTARI A STELLE E STRISCE IL PIANO ITALIANO PER L’AFRICA. POI, PER DIMOSTRARE IL SUO ATLANTISMO SENZA LIMITISMO, HA AGGIUNTO: "L'OCCIDENTE È UNITO E VUOLE DIFENDERE IL MONDO BASATO SULLE REGOLE"