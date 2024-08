11 ago 2024 13:20

GIORGIA È PRONTA A CEDERE AI BALNEARI E ANDARE DI NUOVO ALLO SCONTRO CON BRUXELLES – IL GOVERNO PENSA A UNA PROROGA DI TUTTE LE CONCESSIONI PER GLI STABILIMENTI FINO AL 31 DICEMBRE 2025. UN MODO PER PRENDERE TEMPO, IN VISTA DI UNA MAPPATURA DELLE COSTE ITALIANE CHE PUNTA A RINVIARE ANCORA LE GARE AL 2029 NELLE REGIONI DOVE LE SPIAGGE LIBERE SUPERANO IL 25% DEL TOTALE – PECCATO L’UE ABBIA GIA’ MINACCIATO IL DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA…