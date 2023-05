2 mag 2023 13:06

GIORGIA, SCANZATE CHE ME COPRI! – IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UGL, PAOLO CAPONE, SVELA CHE LA CONFERENZA STAMPA DELLA MELONI DI IERI, NELLA QUALE AVREBBE DOVUTO SPIEGARE LE MISURE DEL DL LAVORO, È SALTATA PER LE LAMENTELE DI LANDINI: “DURANTE LA RIUNIONE A PALAZZO CHIGI HA CHIESTO ESPRESSAMENTE DI EVITARLA, PER NON COPRIRE LA MANIFESTAZIONE DEL 1 MAGGIO. LANDINI LA CONSIDERAVA UNA PROVOCAZIONE, MA LA MELONI INCALZAVA…” – VIDEO