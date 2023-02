GIORGIA SI È SPIAGGIATA – LA COMMISSIONE EUROPEA PROMETTE VENDETTA DOPO L’APPROVAZIONE DELL’EMENDAMENTO SUI BALNEARI AL DECRETO MILLEPROROGHE: L’UE STA “VALUTANDO” IL CONTENUTO E GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO, E SOTTOLINEA LA NECESSITÀ DI “GARANTIRE TRASPARENZA E CONCORRENZA LEALE”. DA BRUXELLES CI TENGONO A RICORDARE LE REGOLE COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA, E FANNO CAPIRE CHE L'ITALIA RISCHIA GROSSO (REMEMBER PNRR?) – PER RISOLVERE LA GRANA SERVIRÀ UN SUMMIT DI MAGGIORANZA DOPO GLI SCHIAFFONI DI MATTARELLA...

(ANSA) - "Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe ancora - almeno fino al 31 dicembre 2024 - le attuali concessioni balneari in Italia, è stata promulgata dal presidente della Repubblica italiana con riserva, in particolare in relazione a 'profili di incompatibilità con il diritto europeo'. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata".

Così all'ANSA un portavoce dell'esecutivo Ue, sottolineando la necessità di garantire "trasparenza e concorrenza leale" nel settore. Bruxelles, tramite il portavoce, coglie "l'occasione per ribadire che il diritto Ue" sui servizi "richiede che le norme nazionali assicurino la parità di trattamento degli operatori, senza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore, promuovano l'innovazione e la concorrenza leale, prevedano un'equa remunerazione degli investimenti effettuati e tutelino dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese".

Il portavoce ricorda inoltre che "come indicato dalle recenti decisioni" legali "prese nei confronti del Portogallo (parere motivato di gennaio) e della Spagna" sulle concessioni balneari, "la Commissione ritiene che le legislazioni nazionali di tutti gli Stati membri debbano promuovere la modernizzazione del settore".

"La trasparenza e la concorrenza leale - aggiunge ancora l'esecutivo Ue - darebbero certezza del diritto e stimolerebbero gli investimenti e l'innovazione sia per i concessionari esistenti che per i nuovi operatori nel settore chiave del turismo balneare".

2. BALNEARI E SUPERBONUS, CORSA CONTRO IL TEMPO SPIAGGE, IL NODO DEI RICORSI

Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

Superbonus e balneari, il tempo stringe. Ci vorrà un summit di maggioranza in piena regola per sciogliere il nodo insidioso (e annoso) della concessione delle spiagge. L’incontro tra i leader del centrodestra ancora non ha una data ma c’è chi non esclude possa avvenire già tra domani e mercoledì. […]

In ogni caso, il check sul tema delle spiagge appare inevitabile perché un nuovo provvedimento a questo punto è in corsa contro il tempo. Certamente per l’intervento del presidente Sergio Mattarella sul decreto Milleproroghe, […] ma anche perché ormai viene data per imminente la sentenza della Corte di giustizia europea sul denso ricorso promosso dal Tar di Lecce.

A quel punto, con ogni probabilità, qualsiasi sindaco che mettesse a gara le spiagge del proprio comune avrebbe eccellenti possibilità di vincere i ricorsi. E a quel punto, i gestori degli stabilimenti rischierebbero di trovarsi senza rete.

Per questo, nonostante l’orientamento prevalente nella maggioranza sia tutt’altro che favorevole alle gare (e la proroga al 2024 contenuta nel recente decreto lo dimostra), il rischio di ritrovarsi senza coperture di alcun genere di fronte a procedure d’infrazione milionarie ha bisogno, come minimo, di essere affrontato con una regia. Tenendo conto che la partita coinvolge anche il Pnrr. […]

