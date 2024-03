3 mar 2024 14:45

GIORGIA, SOTTO LE SMORFIE NIENTE! – FRANCESCO MERLO SBERTUCCIA LA DUCETTA PER LA SUA PROPENSIONE A FARE FACCINE E VOCINE, COME NEL COMIZIO DI CAGLIARI: “HA UN TALENTO PER LA SMORFIOSAGGINE E UN REPERTORIO DAVVERO RICCO DI MOSSETTE E OCCHIATINE, URLI, SILENZI E RISATINE. TENTA LA COMMEDIA DELL’ARTE CHE È DIFFICILE TEATRO DI STRADA. PENSI PERÒ A QUANTA SERIETÀ E COMPETENZA CI VOGLIONO PER BUFFONEGGIARE ALLA MANIERA DI ETTORE PETROLINI E DI TOTÒ...” – VIDEO