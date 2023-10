GIORGIA È SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI E SE LA PRENDE CON I GIORNALISTI – LA MELONI, AL CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES, STRIGLIA TOMMASO CIRIACO, CRONISTA DI “REPUBBLICA”: “L’ARTICOLO CHE HA SCRITTO STAMATTINA ERA UN TANTINO INVENTATO. NON HO FATTO NESSUNA SFURIATA A SALVINI, NON SO DA DOVE ABBIA PRESO QUESTA NOTIZIA” – E QUANDO CIRIACO LE RISPONDE: “ERANO FONTI A LEI VICINE”, LA PREMIER INSISTE… - VIDEO

(ANSA) - 'Posso approfittare per dirle che l'articolo che lei ha scritto stamattina era un tantino inventato. Io non ho fatto nessuna sfuriata a Salvini ieri, non so lei da dove abbia preso questa notizia, mi dispiace...'.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il punto stampa dopo il vertice Ue a Bruxelles, al giornalista di Repubblica Tommaso Ciriaco, che ha firmato sul giornale di oggi un articolo titolato "Ira di Meloni su Salvini. 'Basta con gli agguati, non mi farò logorare'", nel quale si cita un "botta e risposta mentre la presidente del Consiglio era impegnata a Bruxelles". "Era basato su fonti a lei vicine", la replica del giornalista di Repubblica. "Fonti a me vicine non possono dire una cosa che non è successa. Io non capisco se certi articoli vengano scritti per creare i problemi o per raccontarli", ha ribattuto a sua volta la premier.

