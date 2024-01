GIORGIA, TE C’HANNO MAI MANDATO? – LA MELONI CONSIDERA CHIUSA LA QUESTIONE TERZO MANDATO CON L’INTESA RAGGIUNTA SULL’OK ALLA PROROGA PER I SINDACI CON MENO DI 15MILA ABITANTI. MA LA LEGA NON HA INTENZIONE DI MOLLARE LA BATTAGLIA PER ESTENDERE IL TERZO MANDATO ANCHE AI GOVERNATORI, PER MANTENERE ZAIA IN VENETO NEL 2025 – ARRIVERÀ UN NUOVO EMENDAMENTO IN PARLAMENTO: I NUMERI NON CI SONO, MA SERVE SOLO PER TENERE IL PUNTO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E STANARE LA DUCETTA

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per “il Messaggero”

giorgia meloni e matteo salvini.

A sentire la versione di Palazzo Chigi, […] l'intesa reggerà e suona più o meno così: Fratelli d'Italia ha dato il via libera alla legge sul terzo mandato per i sindaci con meno di 15mila abitanti, in cambio la Lega dovrà […] accantonare la battaglia per il terzo mandato dei governatori delle Regioni.

Patti chiari, amicizia lunga. Che i patti siano chiari però è tutto da verificare. Perché nel Carroccio non c'è alcuna intenzione di deporre subito le armi. È una battaglia esistenziale, quella leghista per frantumare il tetto dei due mandati e spianare la strada alla rielezione di Luca Zaia in Veneto nel 2025. E in prospettiva, chissà, al terzo turno di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia o di Attilio Fontana in Lombardia.

salvini zaia 4

Mentre rullano i tamburi per le elezioni europee di giugno, mollare la presa sul terzo mandato e scaricare Zaia lancerebbe un segnale pericoloso per la tenuta del partito. Che ha invece bisogno di compattarsi e rastrellare più voti possibile in vista delle urne spartiacque per la maggioranza a Bruxelles come quella a Roma. Sicché, nonostante la messa in mora del partito della premier, la Lega tornerà all'attacco sul tetto ai mandati.

Quel che conta […] è non dare l'impressione di una resa incondizionata. Tanto più ora che il Carroccio ha perso il braccio di ferro con Meloni sulle regionali in Sardegna […] . Il segnale dunque sarà lanciato. Probabilmente alla Camera dei Deputati, dove il testo sull'election-day, il decreto licenziato ieri dal Cdm che contiene la norma sui sindaci, atterrerà per il via libera dell'aula.

ZAIA - GIORGETTI - FONTANA - CALDEROLI - SALVINI - FEDRIGA

[…] Sarà allora che il gruppo dei leghisti a Montecitorio […] ripresenterà sotto forma di emendamento la proposta di un terzo mandato per i presidenti di Regione. La stessa già messa nero su bianco […] dal deputato e segretario della "Liga" veneta Alberto Stefani con una proposta di legge in Commissione Affari Costituzionali, dieci giorni fa.

Allora il blitz leghista fece irritare non poco Meloni e i vertici di FdI che archiviarono in fretta la pratica: «I due mandati non si toccano». Ora riecco un'occasione, con il testo sui mandati dei sindaci da approvare in Parlamento. Buona la seconda? Difficile, numeri alla mano: sia FdI che Forza Italia fanno muro e i voti mancano.

Lo sanno a via Bellerio dove però spiegano che «non è questo il punto». Il punto […] è costringere la premier e i "Fratelli" a uscire allo scoperto e bocciare ufficialmente il terzo turno per i governatori. Cioè a dire con parole nette, come hanno fatto finora solo seconde file del partito, che in Veneto, fra un anno, Luca Zaia dovrà preparare le valigie.

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju

[…] Intanto Salvini garantisce ai suoi: «Andremo avanti». Un segnale al Nord e in particolare al Veneto, rinvigorito dal primo sì all'Autonomia al Senato. Così come al "Doge" Zaia, a cui intanto il segretario leghista chiede di scendere in campo per le Europee. Se dicesse sì, sarebbe suo il posto di capolista nel Nord-Est, con il generale Vannacci a guidare tutte le altre circoscrizioni. Zaia non ha granché voglia. Ma ai suoi, forse sperando che sul terzo mandato si trovi una quadra, assicura che si metterà a disposizione. «Se insistono, me toca».

luca zaia matteo salvini massimiliano fedriga attilio fontana salvini zaia 1 salvini e zaia salvini zaia 2