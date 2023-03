8 mar 2023 14:50

TRA GIORGIA E URSULA CI SONO DI MEZZO LE ONG - LA PROMESSA DI VON DER LEYEN (500 MILIONI DI EURO E 50 MILA IMMIGRATI DA REDISTRIBUIRE IN EUROPA GRAZIE A NUOVI CORRIDOI UMANITARI) CON TANTO DI RICHIAMO ALLA RESPONSABILITÀ PER L'EUROPA SUI MIGRANTI, E’ UN BUON RISULTATO PER IL GOVERNO - MA LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E’ MOLTO LONTANA DALLA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO RIGUARDO DELLE ONG, VERSO CUI BRUXELLES NON HA ALCUN ATTEGGIAMENTO DI CONDANNA...