Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “la Stampa”

Con chi ce l'ha Giorgia Meloni? Con chi ce l'ha la premier nel video autocelebrativo inviato per supplire alla sua improvvisa assenza alla festa di Fratelli d'Italia e dove allude, accusa, evoca complotti senza fare nomi, come spesso in questi mesi, e come da ultimo nel post scriptum lasciato a termine del comunicato con cui liquidava via social la sua relazione con Andrea Giambruno, pizzicato dai fuorionda di "Striscia la notizia" mentre molesta le colleghe?

La domanda […] vola dentro e fuori il Teatro Brancaccio […] sentito la leader attaccare «giornaloni» e «salotti tv», «le cattiverie verso di noi», «i metodi che si utilizzano per indebolirci» che «hanno raggiunto vette mai viste prima».

Meloni ha l'enfasi marziale di un generale che deve caricare le truppe, ed esaspera il contrasto con gli avversari, senza però specificare chi siano: «Siamo un nemico da abbattere contro qualsiasi mezzo, perché siamo uno specchio per la loro meschinità». Loro chi?

[…] Nel post scriptum de messaggio con cui annuncia la separazione da Giambruno avverte «tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa». Ieri, è arrivato il bis, con toni ancora più minacciosi, il volto più teso che amplifica la politicizzazione della sua vita privata. A chi si riferisce? La prima risposta: è la tipica «sindrome Fazzolari» - proprio così la chiamano dentro FdI, tirando in ballo il clima da cospirazione giacobina permanente in cui vive il sottosegretario fidatissimo di Meloni. Sindrome da eterno accerchiamento […] La seconda risposta […] assomiglia tanto agli immarcescibili «poteri forti»: lui li sfuma in «lobby» o «ambienti» che non accetterebbero che la politica abbia di nuovo conquistato la sua centralità.

Domandando e scavando di più, in realtà, si torna a Mediaset, l'azienda fondata da Silvio Berlusconi, dove Giambruno lavora. E si torna a quella frase che Meloni pronunciò contro l'alleato e leader di Forza Italia, un anno fa, mentre si formava il governo […]: «Non sono ricattabile». In quei giorni le tensioni coinvolgevano Licia Ronzulli, figura molto presente nelle tv negli studi di Cologno Monzese. Meloni non la voleva nel governo e, com'è noto, per indebolire la senatrice di FI ottenne la sponda di Marina Berlusconi, primogenita del leader e curatrice della sua vita ad Arcore.

MARINA PIER SILVIO E PAOLO BERLUSCONI

Ma, raccontano oggi, quel rapporto con Marina non è mai davvero decollato. E dopo la morte del patriarca azzurro, a giugno, si è raffreddato fino al vero e proprio gelo degli ultimi due mesi. Gli audio e i fuorionda di Giambruno risalgono a luglio. Si sa, poi, che era cresciuta l'ostilità di diversi colleghi e che anche ai vertici dell'azienda il conduttore non era molto stimato. Dopo le due puntate di "Striscia", è stato Pier Silvio Berlusconi a chiamare Meloni, non Marina. E Antonio Ricci, creatore del tg satirico, ha fermato la saga del "Giambrunasca" appena partita, alimentando i sospetti di una regia dall'alto. È quello che una parte di FdI crede fermamente.

silvio piersilvio e marina berlusconi

Ed è la stessa parte che sospetta di piani – al momento solo virtuali – di una cordata di Forza Italia per affidare la leadership del partito a Marina, con la quale Meloni è arrivata al punto di rottura dopo la forzatura sulla tassazione degli extraprofitti bancari […]

