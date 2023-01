GIORGIA VS NONNO SILVIO – CON IL CARO BENZINA, SI E’ RIAPERTA LA GUERRIGLIA DI FORZA ITALIA ALLA MELONI CHE ORA PUNTA A “SGANCIARE” I MINISTRI AZZURRI DAL CONTROLLO DI ARCORE (INFATTI IL CAV LI CRITICA: “INCIDONO POCO”) – “IO SONO GIORGIA” VUOLE CENTRALIZZARE LA COMUNICAZIONE DEI SUOI PARLAMENTARI: I LORO COMUNICATI STAMPA DOVRANNO ESSERE VAGLIATI DAGLI UFFICI DEL GRUPPO – LUNEDI’ POMERIGGIO RIUNIONE DELLO STATO MAGGIORE DI FRATELLI D’ITALIA PER RILANCIARE L’AZIONE DI GOVERNO…

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

[…] lunedì pomeriggio Giorgia Meloni riunirà lo stato maggiore di FdI. Non sarà un conclave, piuttosto un gabinetto d'emergenza aperto a pochissimi dirigenti. La premier è preoccupata, anzi furiosa per una settimana disastrosa spesa inseguendo accise e scioperi, decreti che cambiano, alleati che si rivoltano, social che la sconfessano. Pretende compattezza, teme una flessione di consenso. E si muove. Gli inviti al vertice raccontano di un clima pesantissimo: ci saranno Francesco Lollobrigida, Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza Giovanbattista Fazzolari, i due capigruppo di Camera e Senato, il ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Forse qualche altro selezionatissimo ospite.

Con loro, Meloni intende studiare come rilanciare l'esecutivo e trasformare la narrazione - a suo dire ostile - su cui è inciampato il governo. Ma soprattutto, vuole individuare la strada migliore per sedare le voci dissonanti che minano la credibilità della maggioranza. La rabbia si concentra sui falchi azzurri, il sospetto è che la faida fratricida sia stata orchestrata da un regista con la residenza ad Arcore.

[…] Non è un mistero che Meloni senta poco Silvio Berlusconi, figurarsi se confida in lui. Prima della nascita dell'esecutivo si sono consumati rapporti, bruciati legami. Per non parlare della fiducia che Palazzo Chigi e la cerchia dei fedelissimi meloniani ripone in Licia Ronzulli e Giuseppe Mangialavori (tenuti fuori dal governo per un veto della premier), ma anche su Giorgio Mulé e sul resto della pattuglia di forzisti vicini all'anziano leader.

Per tutte queste ragioni, la premier è convinta che sia inutile scendere a compromessi o tentennare. La strategia […] è il controllo dei ministri azzurri. […] Meloni loda sempre più spesso la «lealtà» dei cinque berlusconiani al governo. […] Da Arcore non arrivano buone notizie. Che il Cavaliere si lamenti di Meloni non è una novità […] Il problema è che adesso inizia a sospettare anche dell'atteggiamento della squadra azzurra. Sulla benzina, ad esempio, li ha osservati. E ha iniziato a dubitarne […]

[…] Mentre Meloni è alla Camera - e nelle ore in cui valuta anche di allargare la sua squadra di comunicazione - inizia a circolare un messaggino. L'ha inviato il gruppo FdI di Montecitorio a tutti i parlamentari. Chiede ai deputati di FdI che utilizzano personale diverso dell'ufficio stampa del gruppo di inoltrare in via preventiva i comunicati per la stampa, in modo da essere vagliati e poi inviati alle agenzie dai responsabili comunicazione ufficiali. «Ciò sia per favorire lo sviluppo di una comunicazione coerente […]». […]