28 feb 2023 18:40

GIOVANNI “MINNIE” DONZELLI È STATO ASCOLTATO DAI PM DELLA PROCURA DI ROMA, COME PERSONA INFORMATA DEI FATTI, NEL PROCEDIMENTO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO CHE VEDE INDAGATO IL SUO COINQUILINO, ANDREA DELMASTRO. LA DOMANDA È SEMPRE LA STESSA: IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA POTEVA RIVELARGLI I COLLOQUI DI COSPITO IN CARCERE O ERA TUTTO SECRETATO?