GIRA E RIGIRA, SIAMO SEMPRE AI PIEDI DI UN AUTOCRATE A CHIEDERE DI FERMARE I MIGRANTI: L’ABBIAMO FATTO CON ERDOGAN, POI CON SAIED E ORA CON AL SISI – IL 17 MARZO GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN VOLERANNO AL CAIRO PER FORMALIZZARE UN ACCORDO CON L’EGITTO SU UN PARTENARIATO STRATEGICO, IL CUI PERNO SARÀ L'ENERGIA – MA NEL PAESE ARABO CI SONO 9 MILIONI DI MIGRANTI E SIAMO A RIDOSSO DELLA STAGIONE PIÙ CALDA E DUNQUE PIÙ FAVOREVOLE PER LE TRAVERSATE DEL MEDITERRANEO – UNA NUOVA ONDATA DI SBARCHI SAREBBE UN DISASTRO IN CHIAVE ELETTORALE PER GIORGIA MELONI…

Un patto sui migranti, un memorandum sul modello di quello già siglato a Tunisi e su cui lavorano a Roma e a Bruxelles. La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen tornano in Nord Africa, questa volta al Cairo, nella città che nel frattempo è diventata il crocevia dei negoziati sul complicato cessate il fuoco a Gaza.

L'Egitto non è una tappa come le altre, per un presidente del Consiglio italiano. Tanto più se si parla di un accordo e di una stretta di mano con il presidente Abdel Fattah al-Sisi, considerato il responsabile dei depistaggi e delle coperture a favore dei quattro uomini della National Security imputati per la morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, avvenuta nel 2016. Meloni è già stata al Cairo […] Lo ha fatto lo scorso ottobre, rompendo un tabù diplomatico che durava da quasi otto anni. Un bilaterale a margine del vertice arabo per la pace che, in realtà, è servito a preparare l'incontro che avverrà domenica 17 marzo.

Con Meloni e Von der Leyen ci saranno anche il premier belga Alexander De Croo, in qualità di presidente di turno dell'Ue, e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, una presenza quest'ultima che dà l'idea della portata degli obiettivi strategici e geografici dell'area del Mediterraneo. […] il viaggio dei leader al Cairo serve a formalizzare l'intesa su un partenariato strategico tra Unione europea ed Egitto, il cui perno sarà l'energia.

Gas, per l'enorme bacino energetico del Paese nordafricano, ma anche rinnovabili, come ha spiegato il commissario Ue per l'Allargamento, Oliver Várhelyi: «In termini di elettricità verde il potenziale dell'Egitto è difficile da eguagliare». Un patto a cui tiene moltissimo Meloni, nell'ottica di consolidare il piano Mattei e di rimettere al centro «la dimensione esterna» come soluzione nella gestione dei flussi migratori. L'approccio è modellato sul viaggio che la scorsa estate aveva portato tre leader europei a Tunisi […] dal riluttante Kais Saied.

A quell'accordo, però, mancò l'entusiasmo di un attore fondamentale come gli Stati Uniti, contrari a scongelare i miliardi previsti dal Fondo monetario internazionale per risollevare l'economia tunisina fino a quando Saied non avrà attuato tutte le riforme richieste. Washington ha concesso il massimo sostegno sull'Egitto, che mercoledì 2 marzo ha annunciato di essersi accordato con il Fmi per estendere il prestito fino a 8 miliardi, per un totale di 20 miliardi […]

L'Egitto è una pedina troppo importante per la Casa Bianca. La sua stabilità è una necessità in un'area lacerata dalla distruzione operata da Israele su Gaza e dagli attacchi quotidiani degli Houthi […] Per l'Italia c'è in ballo anche lo stato di salute generale di un Paese del Nord Africa che ospita sul suo territorio oltre 9 milioni di migranti. A ridosso della stagione più calda e dunque più favorevole per le traversate del Mediterraneo, i confini devono tenere. Se andasse diversamente, sarebbe un disastro in chiave elettorale per Giorgia Meloni, costretta già ad ammettere di aver fallito, una volta andata al governo, sulla promessa di fermare le partenze. […]

