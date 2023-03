A GIUDICARE DALLE PREMESSE, XI JINPING VA A MOSCA SOLO PER RINSALDARE L’ASSE CON PUTIN – IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI CINESE, WANG WENBIN, ATTACCA LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE PER IL MANDATO D’ARRESTO A CARICO DI PUTIN: “DOVREBBE EVITARE DOPPI STANDARD E SOSTENERE UNA POSIZIONE OBIETTIVA E IMPARZIALE. EVITI LA POLITICIZZAZIONE” – MEDVEDEV: “C’È UN COMPLETO PREGIUDIZIO E DITTATURA DEI PAESI ANGLOSASSONI”

vignetta di osho sui ferragnez e i palloni-spia con vladimir putin e xi jinping

1. CINA, CPI EVITI 'DOPPI STANDARD' CON MANDATO ARRESTO PUTIN

(ANSA) - La Corte penale internazionale (Cpi) dovrebbe evitare i "doppi standard" con il mandato di arresto per crimini di guerra a carico del presidente russo Vladimir Putin. E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin.

La Cina ha invitato la Corte penale internazionale (Cpi) ad evitare quelli che ha definito "doppi standard", rispettando l'immunità per i capi di Stato, dopo il mandato di arresto disposto venerdì contro il leader russo per la deportazione illegale di bambini dall'Ucraina.

Wang Wenbin 2

Il tribunale, ha osservato Wang nel briefing quotidiano, dovrebbe "sostenere una posizione obiettiva e imparziale" e "rispettare l'immunità dei capi di Stato dalla giurisdizione ai sensi del diritto internazionale", esortando la Cpi ad "evitare sia la politicizzazione e sia i doppi standard". Il presidente cinese Xi Jinping inizierà oggi una visita di Stato a Mosca di tre giorni, incontrando Putin di persona per la 40/ma volta.

2. MEDVEDEV, CON DECISIONE CPI CUPO TRAMONTO RELAZIONI DIPLOMATICHE

DMITRY MEDVEDEV XI JINPING

(ANSA) - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev in un post su Telegram ha annunciato l'inizio di un "cupo tramonto" per l'intero sistema di relazioni internazionali facendo riferimento al mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) per il presidente Vladimir Putin.

Medvedev, citato dalla tv Rossiya 24, ha ricordato che "tutti camminano sotto Dio e i missili" e ha ammesso la possibilità di immaginare "un uso spot del missile ipersonico Onyx" da una nave russa sull'edificio della Corte penale internazionale dell'Aja. In questa situazione, ha detto, la popolazione dei Paesi Nato non soffrirebbe e il blocco avrebbe paura di entrare in guerra.

xi jinping vladimir putin a samarcanda

"C'è un completo pregiudizio e dittatura di un gruppo di Paesi anglosassoni", ha detto Medvedev, ma "un pari non ha potere su un pari". "Nessuno ha bisogno" della Corte penale internazionale che ha assicurato alla giustizia solo "tre dozzine di sconosciuti", ha osservato. "L'efficacia delle loro attività è zero.

Questi non sono i tribunali di Norimberga e Tokyo creati ad hoc. O anche il dubbio tribunale per la Jugoslavia", ha scritto, spiegando che a suo avviso il leader di un paese può essere giudicato solo se il paese "si è selvaggiamente indebolito" e ha quasi perso la sua sovranità, o ha perso la guerra e capitolato.

E inoltre per quanto riguarda i crimini statunitensi in Afghanistan e Iraq, la Cpi si è rivelata impotente. Medvedev ha definito mostruose le conseguenze dell'emissione di un mandato della Cpi per l'arresto di Putin: "Ora nessuno andrà a nessun organismo internazionale, tutti negozieranno tra loro", "tutte le decisioni delle Nazioni Unite e di altre strutture si incrineranno".

putin xi jinping Wang Wenbin vladimir putin xi jinping a samarcanda