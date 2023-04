“TAIWAN È IL FULCRO DEGLI INTERESSI DELLA CINA” – XI JINPING NON HA PRESO BENISSIMO LA VISITA DELLA PRESIDENTE DELL’ISOLA, TSAI ING-WEN, NEGLI STATI UNITI, DOVE HA INCONTRATO LO SPEAKER DELLA CAMERA, KEVIN MCCARTHY. E INFATTI CI TIENE A FAR SAPERE CHE PECHINO “NON SCENDERÀ AD ALCUN COMPROMESSO. CHIUNQUE FACCIA STORIE SU UNA QUESTIONE CINESE NON SARÀ MAI D’ACCORDO CON IL GOVERNO E IL POPOLO…”