IL SOLITO VIZIETTO DELLA SINISTRA: LE FERIE SONO SACRE, ANCHE SE C'È UN'EMERGENZA NAZIONALE – IL PRESIDENTE AMERICANO, JOE BIDEN, MARTEDÌ È VOLATO IN VACANZA AI CARAIBI CON LA MOGLIE JILL PER FESTEGGIARE IL CAPODANNO: TORNERÀ SOLTANTO IL 2 GENNAIO, NONOSTANTE LA TEMPESTA ARTICA CHE HA UCCISO ALMENO 65 PERSONE IN 12 STATI. ANCHE IL SINDACO DI NEW YORK, ERIC ADAMS, SE N’È SBATTUTO ED È PARTITO PER LA GIAMAICA, RIVENDICANDO: “MI MERITAVO QUESTA VACANZA”