UNA GIUNTA PARTORITA CON DOLORE - IL GOVERNATORE DEL LAZIO FRANCESCO ROCCA POTREBBE TENERE PER SÉ LA DELEGA ALLA SANITÀ - A FRATELLI D’ITALIA POTREBBERO ANDARE SEI ASSESSORI, UNO ALLA LEGA E UNO A FORZA ITALIA - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEGNATA AL LEGHISTA PINO CANGEMI…

Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

francesco rocca

[…] Francesco Rocca assicura che […] la nascita della nuova giunta potrebbe essere annunciata già oggi. Incontrato ieri pomeriggio a Palazzo Chigi il premier Giorgia Meloni e avviati in serata gli ultimissimi confronti con i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra, per definire i dettagli dell’esecutivo e con ogni probabilità anche la spartizione futura delle ricche poltrone nelle partecipate regionali, il governatore sembra uscire dal grande imbarazzo delle ultime tre settimane, in cui dopo aver stravinto non ha potuto nominare gli assessori a causa della mancata intesa all’interno della sua coalizione.

ARIANNA MELONI FRANCESCO ROCCA

Il presidente ha deciso di tenere momentaneamente per sé, magari per sei mesi, la delega alla sanità, ma tra le principali ipotesi avanzate dal centrodestra c’è quella che la delega più ambita venga considerata in quota Fratelli d’Italia e si arrivi forse così a nominare solo sei assessori anziché sette di FdI, riducendo il numero complessivo degli assessori a nove. Lo schema ritenuto più soddisfacente è infatti quello che vede la presidenza del consiglio regionale assegnata al leghista Pino Cangemi, sei o sette assessori, in base appunto a come verrà considerata la delega mantenuta da Rocca, al partito di Giorgia Meloni, uno alla Lega e due a Forza Italia. […]