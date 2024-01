19 gen 2024 16:31

GIURI’ GIURELLO! - PER UN’ORA DAVANTI AL GIURÌ D’ONORE, GIORGIA MELONI S’E’ ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI PER NON AMMETTERE DI AVER DETTO UNA CAZZATA - LA PREMIER, IL 13 DICEMBRE SCORSO, MOSTRÒ IN PARLAMENTO IL FAX, INVIATO DA LUIGI DI MAIO, IN CUI SI DAVA L’AUTORIZZAZIONE A FIRMARE ALL’EUROSUMMIT L’ACCORDO SULLE MODIFICHE AL MES: IN QUELL’OCCASIONE SOSTENNE CHE CONTE AVEVA SIGLATO QUEL PATTO “IL GIORNO DOPO LE DIMISSIONI DEL GOVERNO, QUANDO ERA IN CARICA SOLO PER GLI AFFARI CORRENTI”. MA DATE ALLA MANO LA SUA AFFERMAZIONE E’ SBAGLIATA…