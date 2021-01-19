(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il premier Giuseppe Conte ottiene 156 sì alla fiducia sulle sue comunicazioni in Senato. I 'no' sono stati 140, 16 gli astenuti
GIUSEPPE CONTE OTTIENE LA FIDUCIA DAL SENATO: 156 FAVOREVOLI (TRA CUI 3 SENATORI A VITA), 140 CONTRARI E 16 ASTENUTI – DOPO IL "VAR", CIAMPOLILLO E NENCINI HANNO VOTATO SÌ, MA MANCANO CINQUE VOTI PER LA MAGGIORANZA ASSOLUTA. CON QUESTI NUMERI LE COMMISSIONI PRESTO IMPLODERANNO ED È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE GOVERNARE. "GIUSEPPI" POTREBBE PRESTO ESSERE COSTRETTO A SALIRE AL COLLE PER LE DIMISSIONI...-
(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il premier Giuseppe Conte ottiene 156 sì alla fiducia sulle sue comunicazioni in Senato. I 'no' sono stati 140, 16 gli astenuti
FLASH! - 153 O 154? LA CASELLATI VA AL "VAR" PER IL VOTO DI CIAMPOLILLO (EX GRILLINO TRA GLI INDECISI SUL VOTO), ASSENTE ALLA PRIMA E SECONDA CHIAMA, CHE HA CHIESTO DI ESPRIMERSI QUANDO LE VOTAZIONI ERANO CHIUSE - IN OGNI CASO, CAMBIA POCO: CONTE NON HA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA. E SE NE VA DA PALAZZO MADAMA SENZA ASPETTARE IL RISULTATO. SALVINI E LA MELONI: CI RIVOLGEREMO AL QUIRINALE
ANTONIO TAJANI ANNUNCIA: "CAUSIN E ROSSI SONO FUORI DAL PARTITO: VOTARE CON IL GOVERNO IN QUESTO CASO NON È UNA QUESTIONE DI COSCIENZA" - BERLUSCONI È STATO INFORMATO DEL "TRADIMENTO". MA NON È CHE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA SUA EX "BADANTE" È UN SEGNALE DI UNA SUA POSSIBILE DISPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DEL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI IN FUTURO?
FLASH! - L'EX "BADANTE" DI BERLUSCONI MARIA ROSARIA ROSSI VOTA SÌ ALLA FIDUCIA AL GOVERNO CONTE. ANCHE UN ALTRO SENATORE DI "FORZA ITALIA", ANDREA CAUSIN, SI ESPRIME A FAVORE. QUANTI SARANNO GLI "AZZURRI" CHE SALTERANNO SUL CARRO DI "GIUSEPPI"? DI CONTRO GLI EX GRILLINI GIARRUSSO E DRAGO VOTANO NO, QUINDI PER ORA È UN GIOCO A SOMMA ZERO – LA PRIMA CHIAMA È FINITA CON 154 SÌ
TWEET FLASH! - LA MIGLIOR SINTESI DELLA GIORNATA AL SENATO BY SPINOZA (QUESTA VOLTA NON È SATIRA): "MA DOVE VOGLIAMO ANDARE SE DOPO UN ANNO DI PANDEMIA NEMMENO UN SENATORE SA COME SI INDOSSA UNA MASCHERINA"
FERMI TUTTI! L’EROE DEL GIORNO NON E’ RENZI, NON E’ CONTE MA IL GRILLINO ANDREA CIOFFI CHE CI REGALA UNA LISERGICA DISSERTAZIONE SUL CICLO DEL GLUCOSIO, “DOLCE NETTARE CHE SCORRE FINO AL FRUTTO E VA AD ALIMENTARE QUELLA PARTE DA CUI NASCE IL PENSIERO…” – E POI GABBIANI, GRILLI, LOMBRICHI…LA VITA, LA VITA” – IL VIDEO STRACULT