GIUSEPPE CONTE OTTIENE LA FIDUCIA DAL SENATO: 156 FAVOREVOLI (TRA CUI 3 SENATORI A VITA), 140 CONTRARI E 16 ASTENUTI – DOPO IL "VAR", CIAMPOLILLO E NENCINI HANNO VOTATO SÌ, MA MANCANO CINQUE VOTI PER LA MAGGIORANZA ASSOLUTA. CON QUESTI NUMERI LE COMMISSIONI PRESTO IMPLODERANNO ED È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE GOVERNARE. "GIUSEPPI" POTREBBE PRESTO ESSERE COSTRETTO A SALIRE AL COLLE PER LE DIMISSIONI...

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(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il premier Giuseppe Conte ottiene 156 sì alla fiducia sulle sue comunicazioni in Senato. I 'no' sono stati 140, 16 gli astenuti 

 

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