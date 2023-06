GIUSEPPE CONTE VUOLE NOMINARE CHIARA APPENDINO VICEPRESIDENTE DEL M5S - E’ UNA DECISIONE, GIÀ COMUNICATA AI MAGGIORENTI DEL PARTITO, SU CUI PEPPINIELLO APPULO RIFLETTEVA DA TEMPO: L’EX SINDACA DI TORINO È L’UNICA BIG A NON AVERE RUOLI DI RILIEVO NEL PARTITO, NONOSTANTE SIA MOLTO ASCOLTATA DALLO STESSO CONTE - COME DAGO-DIXIT, L’ALA ANTI-CONTE DEL M5S SOGNA LA APPENDINO COME LEADER DEL MOVIMENTO DOPO LE EUROPEE…

CHIARA APPENDINO GIUSEPPE CONTE

Estratto dell’articolo di Luca De Carolis per www.ilfattoquotidiano.it

Giuseppe Conte è pronto a nominare Chiara Appendino vicepresidente del M5S. Una decisione, già comunicata ai maggiorenti del partito, su cui il leader dei Cinque Stelle rifletteva da tempo. Perché la deputata ed ex sindaca di Torino è l’unica big a non avere al momento ruoli di rilievo nel partito, nonostante sia molto ascoltata dall’ex premier.

giuseppe conte chiara appendino

E perché Conte punta forte su di lei anche a medio termine, anche sul piano mediatico. Per questo per Appendino è pronta una promozione (anche se non c’è ancora certezza sulla tempistica). Una scelta, assicurano dal M5S, totalmente slegata dalle voci diffuse da alcuni organi di stampo su una possibile “candidatura” della deputata come leader alternativo rispetto a Conte, in caso di tonfo del Movimento nelle Europee del prossimo anno. “Stupidaggini” giurano varie fonti. Piuttosto, l’obiettivo è renderla sempre più centrale nella narrazione del M5S. E di certo non può avere nulla in contrario Beppe Grillo […]