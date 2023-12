16 dic 2023 13:30

LA GIUSTIZIA NON VA RIFORMATA: VA DISBOSCATA! - IN ITALIA CI SONO 160 MILA NORME, DIECI VOLTE PIÙ LEGGI DI FRANCIA (7 MILA), GERMANIA (5,5 MILA) E GRAN BRETAGNA (3 MILA) - LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE COMPLESSIVE COSTANO ALLE IMPRESE ITALIANE 103 MILIARDI L'ANNO – LA CGIA DI MESTRE: "L'ECCESSIVA PROLIFERAZIONE DI LEGGI IN ITALIA È ASCRIVIBILE A DUE FATTORI: LA MANCATA SOPPRESSIONE DI LEGGI CONCORRENTI, UNA VOLTA CHE UNA NUOVA NORMA VIENE APPROVATA DEFINITIVAMENTE; IL SEMPRE PIÙ MASSICCIO RICORSO AI DECRETI LEGGE CHE RICHIEDONO L'APPROVAZIONE DI ULTERIORI DECRETI ATTUATIVI”