IL GOLPE IN NIGER E’ L’ENNESIMO CEFFONE ALLA FRANCIA, CHE HA GIA’ DOVUTO RINCULARE DOPO LE RIVOLTE IN MALI E BURKINA FASO - SE I GOLPISTI METTESSERO FINE AGLI ACCORDI BILATERALI, PARIGI POTREBBE PERDERE UNO DEI SUOI ULTIMI PARTNER STRATEGICI NEL SAHEL NELLA LOTTA AL JIHADISMO - A MACRON, CHE E’ TENTATO DI INVIARE AIUTI AI PAESI DELL’ECOWAS PER REINSEDIARE IL DEPOSTO PRESIDENTE BAZOUM, RESTANO SOLO DUE ALLEATI NELL’AREA, CIAD E MAURITANIA (I CUI REGIMI TRABALLANO PER LE DESTABILIZZAZIONI FAVORITE DALLA RUSSIA)

Estratto dell’articolo di Anais Ginori per “la Repubblica”

emmanuel macron 7

Un anno dopo aver dovuto subire l’umiliazione della ritirata dal Mali, Emmanuel Macron non è ancora uscito dalla trappola del Sahel. Il Niger era stato scelto proprio come base di ripiego per i militari francesi cacciati dai nuovi padroni filo- russi a Bamako. Macron aveva puntato tutto sul legame con Mohamed Bazoum — ora agli “arresti domiciliari” — riposizionando circa 1.500 soldati nella base di Niamey. E aveva così messo fine all’intervento in Mali, una delle più lunghe e cruente missioni all’estero dai tempi dell’Indocina, lanciata nel 2013 dal presidente socialista François Hollande.

ambasciata francese in niger presa d assalto 3

Difficile immaginare che, a pochi mesi di distanza da quella débâcle di cui gli effetti sono ancora in corso, Macron parta di nuovo in guerra nel Sahel. […] Ma il leader francese è stato tra i primi a reagire al golpe in Niger — sospendendo gli aiuti economici — e a minacciare rappresaglie se fossero attaccati cittadini o interessi francesi. E dietro le quinte non è escluso che la Francia fornisca appoggio logistico a un’eventuale missione dell’Ecowas, la comunità degli stati africani occidentali, che ha dato un ultimatum fino a domenica alla nuova giunta del generale Tiani.

proteste anti francesi a diamey in niger 4

«È un’opzione sul tavolo», riconosce una fonte militare a Parigi, precisando che in prima linea per guidare un intervento dell’Ecowas ci sarebbero Nigeria e Ciad, in stretto dialogo con Parigi. La Francia potrebbe dare a questi due Paesi alleati mezzi, intelligence e unità di forze speciali. […] Impossibile non tenere conto dei rischi di aprire un conflitto panafricano, alla luce delle reazioni dei Paesi filo-russi confinanti con il Niger, che si sono già dichiarati solidali con il generale Tiani. […]

macron alle antille con maschioni 3

[…] Al momento non si muovono invece i 1.500 militari francesi di base a Niamey dove sostano anche cinque droni Reaper e almeno tre caccia Mirage. […] Se i putschisti del Niger mettessero fine agli accordi bilaterali la Francia potrebbe perdere uno dei suoi ultimi partner strategici nel Sahel nella lotta contro il jihadismo. Per ora non ci sono neppure notizie di ostilità contro le attività di Orano, il gruppo francese che opera nel Nord del Niger per l’estrazione di uranio, attività strategica per il rifornimento delle centrali nucleari in Europa.

SAHEL - LA SPACCATURA NELL ECOWAS

Il contratto con le autorità nigerine è stato appena rinnovato a prezzi superiori ai valori del mercato, spiegano a Parigi, e non è detto che i golpisti abbiano interesse a disdirlo. Nelle ultime ore Macron ha continuato ad avere contatti con il presidente Bazoum. A Parigi c’è ancora la speranza che il golpe non sia “definitivo”. […] Dopo il golpe in Mali, anche le forze speciali francesi di stanza in Burkina Faso hanno dovuto lasciare il Paese l’anno scorso, cacciate dal regime emerso dal colpo di Stato del settembre 2022. Ora si vedrà quali conseguenze porterà il golpe in Niger, ex colonia francese indipendente dal 1960 […]

