GOLPETTO O SCHERZETTO? – FERMI TUTTI: IL 1 LUGLIO VLADIMIR PUTIN HA CONVOCATO AL CREMLINO EVGENIJ PRIGOZHIN. I DUE VECCHI AMICI SI SAREBBERO INTRATTENUTI A LUNGO. L’INDISCREZIONE, DEL QUOTIDIANO FRANCESE “LIBERATION”, È CLAMOROSA: SIGNIFICHEREBBE NON SOLO CHE PRIGOZHIN È IN RUSSIA ED È LIBERO DI MUOVERSI, MA ANCHE CHE STA CONCORDANDO TUTTI I SUOI PASSI DIRETTAMENTE CON PUTIN. CHE SIA DI “MAD VLAD” ANCHE L’IDEA DELL’AMMUTINAMENTO?

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

Nei giorni scorsi La Stampa aveva ripetutamente trackato l’aereo di Prigozhin in Russia, tra San Pietroburgo e Mosca. Tutt’altro che a Minsk. Ora il quotidiano francese Libération scrive, citando fonti di intelligence occidentali che hanno parlato a condizione di rimanere anonime, che il 1 luglio Prigozhin è stato convocato al Cremlino da Putin.

I due si sarebbero intrattenuti a lungo, e successivamente Prigozhin è stato ascoltato anche dal direttore della Guardia russa, Viktor Zolotov, un fedelissimo putiniano, e dal capo dei servizi segreti esteri, Sergei Naryshkin.

L’indiscrezione che arriva dalla Francia è clamorosa perché confermerebbe non solo che Prigozhin è libero di muoversi in Russia come e meglio crede, ma anche che starebbe concordando tutti i suoi passi direttamente con Vladimir Putin. Il che non è così scontato, nell’attuale fase nebulosa dei loro rapporti.

Fonti di intelligence de La Stampa confermano che senz’altro Prigozhin non può essere al momento bandito con Putin, benché il presidente non sappia esattamente cosa fare di Wagner. L’altro giorno il dittatore bielorusso aveva già annunciato che Prigozhin non era in Bielorussia, «è a San Pietroburgo, forse è andato a Mosca», aveva detto Lukashenko. […]

Il 7 luglio Lukashenko parlando ai giornalisti aveva fornito alcune interessanti tracce: «Prigozhin è a Pietroburgo... forse è andato a Mosca questa mattina», aveva spiegato. I servizi di sicurezza russi lo tengono presumibilmente d'occhio, aveva aggiunto Lukashenko, che poi ha anche ammesso che sì, «alcuni al Cremlino volevano [farlo fuori]», ma questo avrebbe scatenato una guerra civile.

«Se pensate che Putin sia così maligno e vendicativo da spazzarlo via domani - per dirla in russo - no, questo non accadrà», aveva anche riflettuto Lukashenko. «[…]

Che ci siano stati nuovi contatti molto penetranti sembra confermarlo indirettamente anche un colloquio con il comandante Lotus, uno dei comandanti storici di Wagner, che si è incontrato (probabilmente in un ristorante di Rostov) con uno degli autori del canale Grey Zone.

La loro conversazione è in una delle chat chiuse: «Non ci saranno attacchi da parte delle forze di sicurezza russe contro di noi, ce lo ha garantito il presidente», dice Lotus.

« […] Lotus ha anche detto che il compito ora è la rotazione, e il ridispiegamento (non solo in Bielorussia). Ma ha aggiunto che Wagner resta una specie di «riserva della Russia»: «Siamo stati tutti lasciati andare in vacanza prima dell’inizio di agosto, ci sono molti compiti da svolgere, così Evgheny Viktorovich ha deciso di lasciare andare tutti in vacanza. Personalmente non vado al mare con la mia famiglia da cinque anni, e anche gli altri ragazzi sono ora immersi in questioni familiari. Il “Consiglio dei comandanti” ha deciso di dare a tutti l’opportunità di riposare prima del grande lavoro che ci attende».

Poi Lotus prosegue così: «Seguiamo la situazione in Ucraina e naturalmente siamo preoccupati per quanto sta accadendo. Ma quando non ti ascoltano, ignorano tutte le proposte e i modi per risolvere i problemi, anche quando ne parli al mondo intero, forse a volte è meglio farsi da parte e osservare ciò che sta accadendo in disparte.

Anche se è maledettamente frustrante e doloroso quando ci sono suggerimenti e opportunità già pronti per risolvere un problema, ma vengono messi da parte... Come dicevano i nostri saggi antenati, aspettiamo e vediamo. E noi ci mettiamo da parte e osserviamo in silenzio. Ma il nostro treno blindato è sul binario di riserva, e siamo pronti a venire in aiuto della nostra patria e del nostro popolo quando il popolo russo ce lo chiederà». […]

