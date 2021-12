GOVERNATORI SOTTO SCORTA: TOTI E FEDRIGA NEL MIRINO DEI NO VAX - IL PRESIDENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PRESO DI MIRA COME QUELLO DELLA LIGURIA. UN PAIO DI GIORNI FA, A TRIESTE, UN'ALTRA SCRITTA FIRMATA CON IL SIMBOLO DEGLI ANTI VACCINI BOLLAVA FEDRIGA, COME “MERDA NAZISTA”. FRA I MINISTRI ROBERTO SPERANZA, ALLA SANITÀ, È SOTTO SCORTA PER LE MINACCE NO VAX. ANCHE IL MINISTRO DEGLI ESTERI, LUIGI DI MAIO, È STATO BERSAGLIATO…

Fausto Biloslavo per "il Giornale"

FEDRIGA 17

"Morte a Fedriga», con la stella a cinque punte, è la minacciosa scritta in vernice nera apparsa il 25 novembre su un muro di una casa dismessa ad Osoppo in provincia di Udine. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, è stato messo sotto scorta dalla scorsa settimana.

Due agenti lo seguono ovunque. È solo l'ultimo di una lunga lista di politici, ministri e le più alte istituzioni minacciati dagli oltranzisti no vax. Un paio di giorni fa, a Trieste, un'altra scritta firmata con il simbolo degli anti vaccini bollava Fedriga, come «m... nazista». L'escalation, soprattutto sui social, è cominciata agli inizi di novembre quando il presidente leghista ha duramente contestato le manifestazioni no pass.

Non « solo minacce generiche, ma pure riferimenti a «pallottole» destinate al governatore. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha subito per una dichiarazione mai pronunciata minacce altrettanto pesanti sulla chat Telegram, poi chiusa, «Basta dittatura».

FEDRIGA 1

Utenti violenti annunciavano: «Se lo becco in strada lo sfiguro con l'acido solforico», «uccidiamo questa m**** e impaliamola in mezzo alla piazza», «deve ringraziare che non siamo in guerra per davvero, altrimenti una scarica di proiettili non gliela toglieva nessuno». La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, di Forza Italia, esprimendo solidarietà a Fedriga ha scritto su twitter: «So cosa significa, è da maggio che vivo in questa situazione. #novax! Basta: si intervenga duramente contro questi pazzi!».

Anche Antono Tajani coordinatore del partito ha subito minacce dagli estremisti no vax. «Vi vedo bene appesi a testa in giù in piazzale Loreto. Fascisti» è il primo auspicio. Il 23 novembre i riferimenti sono ancora più tosti: «@Antonio_Tajani giocate con il fuoco, non vi ricordate più le BR?». Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, è pure lui sotto scorta dopo le minacce via social e una scritta preoccupante apparsa il primo novembre. «Giovanni Toti morto» e come firma «P38», in ricordo degli anni di piombo.

matteo salvini massimiliano fedriga

A sinistra Vincenzo de Luca, presidente della Campania, si è beccato le minacce di morte dai no vax: «Ormai puzza di cadavere», «chi di napalm ferisce, di napalm perisce?», «... andate a bruciargli la casa», «vacciniamolo! un colpo per ogni marca». L'aspetto più grave è che si fornivano anche indicazioni per una bomba fai da te al napalm. Pure il governatore di centrosinistra dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è stato minacciato sui social da un gruppo no vax, che incitava gli adepti «ad andarlo a prendere» pubblicando il suo numero di telefono. Le più alte istituzioni sono nel mirino. Al presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stata rafforzata la vigilanza sotto casa a Roma. Basta dittatura aveva dato appuntamento ai no vax duri e puri sotto l'abitazione del premier: «Si stanno cagando addosso le m... criminali».

GIOVANNI TOTI VACCINATO

A fine settembre perquisizioni e indagini avevano evidenziato che «i contenuti dei profili analizzati hanno in prevalenza carattere negazionista e no vax e prendono di mira anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Contro «Basta dittatura» sono scattati controlli e denunce in 16 città. Fra i ministri Roberto Speranza, alla Sanità, è sotto scorta per le minacce no vax. Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato bersagliato dopo le parole spese per il piano vaccinale. «È necessario il piombo», «devi crepare», «ti vedremo presto anche a te con il cappio al collo» sono alcune delle frasi allarmanti seguite dall'invito a compiere attentati contro i «luoghi di potere».

toti vaccino