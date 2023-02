“L’EUROPA ABBIA UN RUOLO PIÙ ATTIVO PER LA PACE” – IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, WANG YI, TIRA IN BALLO L’UE PER LE TRATTATIVE SUL CESSATE IL FUOCO: “LA CRISI HA AVUTO LUOGO IN EUROPA, HA RIPERCUSSIONI GLOBALI E NON PUÒ ESSERE TRASCINATA ALL’INFINITO. L’EUROPA DOVREBBE PENSARE SERIAMENTE ALLE CONDIZIONI PER UN CESSATE IL FUOCO”