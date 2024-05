3 mag 2024 16:49

IL GOVERNO FA DI NUOVO RETROMARCIA SUL CARCERE AI GIORNALISTI – MELONI E MANTOVANO HANNO IMPOSTO A FORZA ITALIA DI RITIRARE L'EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE SULLA CYBERSICUREZZA CHE PREVEDE FINO A 8 ANNI DI GALERA PER I CRONISTI, IN CASO DI DIFFUSIONE DI DATI SOTTRATTI ILLECITAMENTE DA SISTEMI INFORMATICI - LA DUCETTA NON SI PUÒ PERMETTERE UN'ALTRA POLEMICA SUI MEDIA NEL MOMENTO IN CUI È ACCUSATA DI AVERE UNA PRESA “PARANOICA” SULLA STAMPA – IL PRECEDENTE DELL'EMENDAMENTO DEL SENATORE MELONIANO BERRINO...