23 mag 2023 17:50

IL GOVERNO HA DATO IL VIA LIBERA AL DECRETO MALTEMPO DA 2 MILIARDI – IL PROVVEDIMENTO PER AFFRONTARE L'EMERGENZA IN EMILIA-ROMAGNA PREVEDE LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI TASSE E CONTRIBUTI FINO AL 31 AGOSTO, UN’INDENNITÀ DA 3 MILA EURO PER I LAVORATORI AUTONOMI. E POI, MEZZO MILIARDO DI FONDI PER FINANZIARE LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER 90 GIORNI E IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI DI CIRCA 200 MILIONI – BONACCINI CHIEDE LA NOMINA DI UN COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE – VIDEO