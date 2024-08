IL GOVERNO HA DISPENSATO REGALINI ESTIVI – IL DECRETO OMNIBUS PRE-VACANZE È STATA LA SOLITA INFORNATA DI RISTORI, FINANZIAMENTI E MANCE – CI SONO GLI 11 MILIONI DI EURO PER LA FONDAZIONE SANTA LUCIA DI ROMA, L’OSPEDALE CHE FA GOLA A ANGELUCCI – C’È ANCHE UN MILIONE PER IL VENTICINQUESIMO CENTENARIO DI NAPOLI, TANTO CARO AL MINISTRO SANGIULIANO – E POI LA RIDUZIONE DELL’IVA PER L’IPPICA, TREMILA ASSUNZIONI A ROMA PER IL GIUBILEO E…

Soldi per gli impianti sciistici, un milione per Napoli, l’Iva sui cavalli, il salvataggio in extremis di una clinica privata ambita dagli Angelucci. Un’infornata agostana di ristori, finanziamenti, mance, compare nel decreto Omnibus, licenziato prima della pausa estiva dal Consiglio dei ministri e pubblicato venerdì in Gazzetta ufficiale.

Come spesso accade con i decreti misti, zeppi di misure che spaziano dal fisco allo sport, bisogna saper leggere tra le righe. Lì si nascondono norme dall’urgenza dubbia o destinate a far discutere. Di certo non passa inosservato il salvataggio da 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia di Roma.

L’Irccs, gravato dai debiti, rischiava la svendita e aveva già ricevuto un’offerta da circa 50 milioni dalla Tosinvest, gruppo di Antonio Angelucci. La holding di proprietà del deputato leghista, editore di Libero e del Giornale, avrebbe voluto acquistare l’ospedale privato senza dover sostenere il peso dei debiti. Fonti di Palazzo Chigi avevano anticipato l’intervento pubblico per aggiustare i conti in rosso dell’istituto per la neuroriabilitazione, ora c’è l’ufficialità.

C’è anche un capitolo dedicato ai beni culturali. Per il comune di Gorizia, capitale europea della cultura nel 2025, è in arrivo un contributo da tre milioni. Per il venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Napoli, il prossimo anno, viene istituito il comitato “Neapolis 2500”: costo dell’operazione, fortemente voluta dal ministro Gennaro Sangiuliano, è di un milione di euro, ma non si escludono altre donazioni pubbliche o private. […]

Sono infinite le vie di esenzioni, sgravi, agevolazioni. Come quelle sull’Iva prorogate per le associazioni sportive dilettantistiche. Di più: quest’anno, per sostenere gli operatori del settore sportivo, è previsto un investimento pubblicitario da massimo 7 milioni di euro. Il governo poi si dà “all’ippica” e nel decreto multiforme torna a disciplinare anche il mercato dei puledri. La riduzione dell’Iva al 5% viene estesa ai cavalli “entro i 18 mesi dalla nascita”.

E poi ristori. Tra i vari sostegni distribuiti dallo Stato ci sono quelli per i comprensori sciistici della dorsale appenninica, che quest’anno riceveranno a fondo perduto 13 milioni di euro. La neve caduta era troppo poca, i soldi arrivano dal ministero dell’Economia e da quello del Turismo: il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, fedelissimo della premier dai tempi di Colle Oppio, esulta.

[...] Ma anche il Parlamento fa la sua parte. Mentre il Consiglio dei ministri si riuniva, mercoledì scorso, in commissione Cultura alla Camera veniva approvato un finanziamento da quasi sette milioni di euro per Latina, che disporrà di un suo ente per celebrare, nel 2032, il centenario della città dell’Agro pontino fondata durante il fascismo.

E non è passato inosservato, sempre a Montecitorio, il via libera a un ordine del giorno per un’infornata di assunzioni in occasione del Giubileo del 2025. Saranno tremila i nuovi posti di lavoro in Campidoglio. Il comune di Roma, per realizzarle, sarà autorizzato a sfondare il proprio tetto di spesa: un’enormità in tempi di casse vuote, un’eccezione ai tagli agli enti locali che più volte negli ultimi mesi municipi e regioni hanno lamentato da parte del governo.

