9 dic 2024 09:30

NEL GOVERNO HANNO CAPITO CHE LO SCONTRO CON LE TOGHE NON SERVE A NESSUNO – IL DECRETO LEGISLATIVO OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPORRÀ UN BAVAGLIO “SOFT” AI GIORNALISTI: SARÀ VIETATO PUBBLICARE GLI ATTI DI CUSTODIA CAUTELARE, FINCHÉ NON SIANO CONCLUSE LE INDAGINI PRELIMINARI – AL CONTRARIO DI CIÒ CHE AVREBBE VOLUTO FORZA ITALIA, IL PROVVEDIMENTO NON RIGUARDERÀ I SEQUESTRI E LE INTERDITTIVE. E NON CI SARANNO SANZIONI…