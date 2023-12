IL GOVERNO MELONI FA LA MELINA SUL MES – LE OPPOSIZIONI ACCUSANO LA MAGGIORANZA DI FARE “AUTO-OSTRUZIONISMO”, OVVERO DI ALLUNGARE I TEMPI DELLA DISCUSSIONE SUL DL ANTICIPI ALLA CAMERA PER EVITARE CHE SI ARRIVI ALLA DISCUSSIONE SUL FONDO SALVA STATI – A MONTECITORIO SOSPESI I LAVORI DELL'AULA E CONVOCATA UNA RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO – LA MELONI LA TIRA PER LE LUNGHE PERCHE’ SPERA ANCORA DI POTERE USARE LA RATIFICA COME ARMA DI SCAMBIO IN EUROPA…

giorgia meloni in senato 2

(LaPresse) - Sospendere i lavori dell'aula e convocare immediatamente una riunione dei capigruppo. Lo hanno chiesto le forze di opposizione in aula alla Camera denunciando "l'auto-ostruzionismo" della maggioranza che starebbe allungando i tempi della discussione sul dl Anticipi per evitare che si arrivi alla discussione sul Mes. La richiesta, dopo alcuni minuti di scontro in aula, è stata accordata dalla presidenza di Montecitorio che ha fissato la riunione dei capigruppo alle 10,45.

giorgia meloni contro il mes

"Siamo al grottesco, nel momento in cui MELONI è a Bruxelles la maggioranza dà questo spettacolo indecoroso dell'auto-ostruzionismo", ha denunciato Benedetto della Vedova di +Europa, mentre Federico Fornaro del Pd ha affermato: "Non si va avanti finche non c'è una capigruppo, chiediamo una sospensione perché è assurdo che la maggioranza fa ostruzionismo sul suo decreto. Siamo in parlamento, non siamo al bar".

Da Fdi, per voce di Augusta Montaruli, si dicono invece "contrari alla sospensione e alla convocazione della capigruppo perché il numero delle persone iscritte in dichiarazione di voto non è eccessivo". In dichiarazione di voto risultano iscritti a parlare 19 deputati, di cui 2 di Noi moderati, 5 di Forza Italia, 1 della Lega e 4 di FdI.

GIORGIA MELONI - ER MES - MEME BY DAGOSPIA

"Nella conferenza dei capigruppo, quando abbiamo ipotizzato il calendario per oggi, abbiamo convenuto spannometricamente che la votazione finale sul provvedimento avrebbe potuto concretizzzarsi tra le 11 e le 11.30. È evidente che questa mattina se le opposizioni rinunciavano alle dichiarazioni di voto si poteva votare molto prima. Per quanto ci riguarda noi rispettiamo l'accordo della conferenza dei capigruppo, facendo in modo che si possa votare tra le 11 e le 11.15. Anche in passato altri gruppi di opposizione hanno iscritto tanti parlamentari in dichiarazioni di voto e poi li hanno ritirato", ha spiegato il capogruppo di FdI Tommaso Foti.

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 3 MES - GIORGIA MELONI MOSTRA IL FAX DI LUIGI DI MAIO giorgia meloni sventola il fax di luigi di maio sul mes in senato QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 2