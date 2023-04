16 apr 2023 14:00

IL GOVERNO NON HA FRETTA, L'EUROPA SÌ – GIORGIA MELONI DA ADDIS ABEBA CONFERMA CHE PER LE MODIFICHE AL PNRR L’ESECUTIVO SI PRENDERÀ TUTTO IL TEMPO NECESSARIO, CIOÈ FINO AL 31 AGOSTO, E NON ANTICIPERÀ AL 30 APRILE COME SUGGERITO DALLA COMMISSIONE. TUTTO LEGITTIMO, PER CARITÀ, SE NON FOSSE CHE COSÌ IL VIA LIBERO DEFINITIVO ARRIVEREBBE A FINE NOVEMBRE, TROPPO TARDI PER USARE LE RISORSE RESIDUE. E COSÌ, L’ITALIA POTREBBE PERDERE IL 30% DEI FINANZIAMENTI…