DIECI MESI DI BALLE - BELPIETRO METTE IN FILA TUTTE LE PROMESSE NON MANTENUTE DI GIUSEPPE CONTE – GENNAIO: “SIAMO PRONTISSIMI”, FEBBRAIO: “È UN’EMERGENZA, MA NON UNA CATASTROFE, I CITTADINI DEVONO STARE TRANQUILLI”. AGOSTO: “ABBIAMO CREATO UNA RETE EFFICACE ED EFFICIENTE. CI LODANO TUTTI. OTTOBRE: “A NOVEMBRE POTREMO CONTROLLARE LA CURVA DEI CONTAGI E GUARDARE CON PIÙ SERENITÀ AL NATALE”. SAPPIAMO COME È ANDATA E COME STA ANDANDO…