UN GOVERNO DA RECOVERY – FITTO SPEDISCE I COMMISSARI STRAORDINARI NEI MINISTERI CHE PIÙ SONO IN RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR – BERNINI AL DICASTERO ALL’UNIVERSITÀ E PIANTEDOSI AL VIMINALE SI RITROVERANNO PRESTO “FIGURE SPECIALIZZATE”, CHE AVRANNO POTERI STRAORDINARI NELLA GESTIONE DEI PROGETTI A RISCHIO – IN BALLO CI SONO UNA VALANGA DI FONDI EUROPEI CHE RISCHIANO DI SVANIRE...

Porte aperte nei ministeri. Arrivano i commissari straordinari, per attività ordinarie. Quelle del Pnrr, che le strutture dei dicasteri non riescono a gestire. L’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede ritmi serrati: il rischio, se il passo non cambia, è di mancare target e milestone, quindi obiettivi e risorse. Ecco allora l’idea, appuntata nella bozza del decreto che doveva essere approvato al Consiglio dei ministri di mercoledì. E che, invece, è stato rinviato a data di destinarsi perché mancano ancora le coperture.

[…] una sorta di “autocommissariamento” perché l’ideatore della proposta è Raffaele Fitto, il ministro che ha la delega al Piano. Ma la presa d’atto che servono figure esterne, con un personale specializzato al seguito, è maturata nei ministeri che ospiteranno i commissari. Tre in tutto, in base a quanto emerge dalla norma che potrebbe tuttavia essere modificata prima del via libera finale al provvedimento che la ospita.

Entro 15-30 giorni (la data balla ancora) dall’approvazione, un commissario varcherà la soglia del ministero dell’Università, guidato da Anna Maria Bernini. Sarà la ministra a proporre il nome di “Mr Housing”, come è stato già battezzato il futuro commissario che supporterà il dicastero per raggiungere un obiettivo ambizioso, che la titolare del dicastero ha voluto preservare dalla revisione del Piano: 60 mila posti letto negli alloggi universitari entro il 30 giugno del 2026. […]

Due commissari, invece, al ministero dell’Interno. Uno per «assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata».

I soldi del Pnrr (300 milioni) non ci sono più perché il governo ha cancellato l’investimento, ma il commissario arriverà ugualmente per supervisionare, insieme a una squadra di dodici componenti, i progetti dislocati nei Comuni. Al ministero affidato a Matteo Piantedosi traslocherà anche l’investimento per la realizzazione di alloggi da destinare ai lavoratori agricoli vittime di caporalato. […]

