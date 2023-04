24 apr 2023 09:48

IL GOVERNO SI È INGOLFATO SULLA NOMINA DI LUIGI DI MAIO – L’EX MINISTRO DEGLI ESTERI È STATO INDICATO COME INVIATO SPECIALE DELL’UE NEL GOLFO PERSICO, SU INDICAZIONE DELL’ALTO RAPPRESENTATE PER GLI AFFARI ESTERI, JOSEP BORRELL. TAJANI ERA CONTRARIO, E DALLA LEGA SI SONO INFURIATI, MA GIORGIA MELONI SICURAMENTE NON SI È OPPOSTA, IN NOME DELLA CONTINUITÀ CON DRAGHI – LUIGINO SEMBRAVA ESSERE STATO MESSO ALLA PORTA DOPO IL QATARGATE, MA POI, DA VERO DEMOCRISTIANO, È RISBUCATO DALLA FINESTRA…