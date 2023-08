IL GOVERNO SI È SPIAGGIATO! – GIORGIA MELONI, DOPO ESSERSI GODUTA UN FINE SETTIMANA A SANTA MARINELLA INSIEME AL COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO, VA A PRENDERE IL SOLE IN PUGLIA – MATTEO SALVINI HA POSATO IL MOJITO E, SEMPRE A MILANO MARITTIMA, BEVE COCA ZERO CON IL FIGLIO FEDERICO – CROSETTO NAVIGA SULL’ISOLA DI PONZA, TAJANI IN VERSIONE PESCATORE, PROVA A TIRARE SU UN PESCE SPADA IN CALABRIA E SANTANCHÈ "GIOCA IN CASA" SDRAIANDOSI AL “TWIGA” - LE FOTO DI "GENTE"!

Estratto dell'articolo di Alessandra Gavazzi per “Gente”

matteo salvini al mare foto di gente 1

Niente cubiste all'ora del tramonto, niente Inno di Mameli versione disco, niente consolle con le cuffie da dj calate in testa. Al posto del mojito, una sobria Coca

Cola. Con ghiaccio, ma senza zucchero. E se persino l'aperitivo lascia il posto al bagno "da papà" - portiamoci la palla, pare dire al primogenito Federico, così facciamo due tiri, e mettiti la crema sennò ti scotti - qualcosa vorrà pur dire.

Nello specifico, forse, quanto è diverso questo agosto 2023 di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché vicepremier, da quello di quattro anni fa, consegnato alla storia come l'estate del Papeete, dal lido romagnolo in cui l'allora responsabile degli Interni consumò giorni di spensieratezza non esattamente sotto tono e maturò la crisi del primo governo Conte.

matteo salvini con un amica al mare foto di gente

Lo scenario, badate bene, non è molto diverso: siamo sempre a Milano Marittima, anche se cambia lo stabilimento balneare, che coerentemente si chiama Paparazzi. Ma qui da rubare per i fotografi pare esserci pochino, se non le chiacchiere innocenti di Salvini in battigia con un'amica misteriosa - non la fidanzata Francesca Verdini - oltre ai sopracitati aperitivi analcolici e ai palleggi acquatici con prole annessa […]

la Meloni ora si prende qualche giorno in Val d'Itria con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, accompagnata dall'inseparabile sorella Arianna e dal di lei consorte, il ministro dell'Agricoltura e del Made in Italy Francesco Lollobrigida, da Palazzo Chigi fanno sapere che subito dopo Ferragosto saranno tutti di nuovo operativi.

[…] Non c'è stata pace, insomma. Comprensibile che ora ne cerchi un po’. La destinazione? Come dicevamo, la Puglia. Difficile, a occhio, vederla al Twiga di Forte dei Marmi, dove invece si rilassa la sua ministra del Turismo Daniela Santanchè.

dimitri kunz daniela santanche foto di gente

Reduce anche lei da un bel temporale estivo dopo lo scandalo innescato dall'inchiesta di Report sulle sue società che quasi l'aveva costretta alle dimissioni ai primi di luglio. Passato remoto, rispetto al sole di Ferragosto. In attesa, certo, di un autunno che già si preannuncia più che bollente.

guido crosetto in vacanza a ponza 6 GIORGIA MELONI ALL HOTEL VILLA DELLE PALME A SANTA MARINELLA guido crosetto in vacanza a ponza 1 guido crosetto in vacanza a ponza 9 GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO ALL HOTEL VILLA DELLE PALME A SANTA MARINELLA GIORGIA MELONI AL MARE A SANTA MARINELLA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA guido crosetto in vacanza a ponza 7

matteo salvini al mare foto di gente matteo salvini al mare con il figlio federico foto di gente francesco cannizzaro antonio tajani matteo salvini al mare con il figlio federico 1 foto di gente