IL GOVERNO TEDESCO LIBERALIZZA L’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI SOLARI. ORA PERÒ GLI MANCA IL SOLE – L’ESECUTIVO HA PROPOSTO UN DISEGNO DI LEGGE CHE RIMUOVE 50 OSTACOLI BUROCRATICI PER FACILITARE E AGEVOLARE FINANZIARIAMENTE L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI DA PARTE DEI PRIVATI - IL GOVERNO VUOLE AUMENTARE LA QUOTA DI ELETTRICITÀ PRODOTTA IN MODO "GREEN" FACENDOLA ARRIVARE ALL'80% DI QUELLA TOTALE...

Estratto dell’articolo di Isabella Bufacchi per il “Sole 24 Ore”

olaf scholz in un bar di piazza di pietra a roma 7

Boom del solare. A tanto mira la liberalizzazione dei pannelli fotovoltaici contenuta nel “Solarpaket” adottato dal primo consiglio dei ministri del governo federale alla ripresa dei lavori a Berlino dopo la pausa estiva.

Il disegno di legge, che dovrà essere approvato dal Parlamento in autunno, contiene un ampio ventaglio di misure per rimuovere fino a 50 ostacoli burocratici e per facilitare, velocizzare e agevolare finanziariamente l’installazione di pannelli fotovoltaici, dai privati nel settore residenziale, proprietari di case o di edifici o affittuari, al settore commerciale e agricolo.

olaf scholz in un bar di piazza di pietra a roma 4

Il “pacchetto solare” aumenta il limite dell’elettricità prodotta dai privati con impianti solari da 600 a 800 watt, elimina l’obbligo della registrazione dei pannelli da balcone presso l’operatore di rete (sarà sufficiente inserirsi nella banca dati dell’Agenzia federale delle reti), consente l’impianto minifotovoltaico “con spina” con il contatore dell’elettricità analogico e non digitale, garantendo comunque il collegamento in rete della nuova centrale elettrica privata per far girare all’indietro il contatore.

pannelli fotovoltaici

Al fine di raggiungere l’obiettivo di 11 gigawatt (GW) di crescita annuale sui tetti, il disegno di legge affronta tutti i principali ostacoli emersi con le associazioni di categoria, la società civile, i comuni. In particolare, sui tetti commerciali l’obbligo di vendita diretta da 100 kw è reso più flessibile, mentre il tetto per la certificazione viene aumentato dai precedenti 135 kW a 270 kW di potenza di immissione. Sono state estese inoltre le facilitazioni per aumentare i parchi solari e l’uso di terreni. […]

pannelli fotovoltaici

Alla fine del 2022 circa due milioni di case in Germania producevano energia solare. Nel presentare il pacchetto solare, il ministero dell’Economia e della Protezione del Clima guidato dal verde Robert Habeck ha fatto sapere che da gennaio a luglio di quest’anno è stata già raggiunta quota 7,5 gigawatt, cioè quanto prodotto dal fotovoltaico l’anno scorso: per il 2023 è attesa una crescita a due cifre. […]

impianto fotovoltaico

L’obiettivo del governo federale è aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo lordo di elettricità in Germania all’80% entro il 2030. Con un mix di fotovoltaico, pompe di calore e altre tecnologie, i proprietari di case potrebbero risparmiare tra 322 e 566 miliardi di euro di costi energetici entro 20 anni, a seconda dell’andamento dei prezzi dell’energia, secondo le stime del Prosumer Report 2023.