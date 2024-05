17 mag 2024 19:12

IL GOVERNO VA IN TILT SU GAY, LESBICHE E TRANS –L'ITALIA, ASSIEME A UNGHERIA, BULGARIA E ROMANIA, NON HA FIRMATO LA DICHIARAZIONE SUI DIRITTI UMANI DELLE PERSONE LGBTIQ IN EUROPA, PROMOSSA DALLA PRESIDENZA BELGA DEL CONSIGLIO UE E SOTTOSCRITTA DA 18 PAESI – MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI, TAJANI, SI DISSOCIA: “LA LOTTA CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE È PARTE DEL NOSTRO IMPEGNO ANCHE IN AMBITO UE E IN CONSIGLIO D'EUROPA”