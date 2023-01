DAGOREPORT – TOH! ANCHE FRATELLI D’ITALIA SCOPRE LE CORRENTI: IL BOOM DI VOTI SPIAZZA L’INTERO PARTITO, ABITUATO A STARE ALL'OPPOSIZIONE GUIDATO DA UN CLAN FAMILIARE CON CONSENSI DA SETTA (4%). ORA CHE SI VELEGGIA AL 30%, EMERGONO “SENSIBILITÀ” DIVERSE SEMPRE PIÙ DIFFICILI DA GESTIRE PER GIORGIA MELONI - PER IL CENTRODESTRA IL VOTO REGIONALE DEL 12 FEBBRAIO SARA' DECISIVO PER IL FUTURO DEL GOVERNO: SE IN LOMBARDIA FDI SUPERASSE IN MANIERA SCHIACCIANTE GLI ALLEATI, LEGA E FORZA ITALIA RISCHIANO LA SCISSIONE CON SALVINI SBATTUTO AL MURO - GLI SCIVOLONI DELLA COMUNICAZIONE DELLA MELONI (GLI “APPUNTI DI GIORGIA” SEMBRANO PIU' UNA SALVINATA DA TIKTOK CHE UN PROGETTO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE) E IL RAPPORTO NON ECCEZIONALE CON IL “POLIZIOTTO CATTIVO”, PIANTEDOSI