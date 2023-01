3 gen 2023 20:04

GRAN FLOP PER IL "GRAND OLD PARTY" - CLAMOROSO AL CONGRESSO AMERICANO: KEVIN MCCARTHY, 57ENNE DEPUTATO REPUBBLICANO DELLA CALIFORNIA NON HA SUPERATO LA PRIMA VOTAZIONE PER SUCCEDERE A NANCY PELOSI COME SPEAKER DELLA CAMERA: TUTTA COLPA DELLA FRONDA DELL’ALA PIÙ ESTREMISTA DEL SUO PARTITO CHE NON GLI PERDONA GLI ATTACCHI A TRUMP – È LA PRIMA VOLTA IN 100 ANNI CHE SUCCEDE...