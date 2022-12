LA COPERTURA È CORTA, IL GOVERNO È IN AFFANNO – LA MANOVRA DA 35 MILIARDI TORNA IN COMMISSIONE BILANCIO PERCHE’ LA RAGIONERIA GENERALE CHIEDE 44 CORREZIONI SU ALTRETTANTE MISURE CHE SONO SENZA COPERTURA FINANZIARIA. TRA QUESTE ANCHE LA NORMA SULLO SMART WORKING PER I FRAGILI – I TECNICI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA HANNO ANCHE CHIESTO DI STRALCIARE L'EMENDAMENTO CHE STANZIA 450 MILIONI PER I COMUNI…