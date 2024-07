8 lug 2024 12:32

GRANDE È LA CONFUSIONE SOTTO IL CIELO DI PARIGI - IL PRESIDENTE FRANCESE MACRON HA CHIESTO AL PRIMO MINISTRO GABRIEL ATTAL, CHE SI ERA RECATO ALL'ELISEO PER PRESENTARE LE SUE DIMISSIONI, DI RESTARE PREMIER "PER IL MOMENTO" PER "GARANTIRE LA STABILITÀ DEL PAESE..."