8 lug 2024 12:52

UN GRAPPINO ALLA MEMORIA! - È MORTO A 90 ANNI BENITO NONINO, L'UOMO CHE HA TRASFORMATO LA GRAPPA DA BEVANDA DA OSTERIA IN PRODOTTO PER PALATI FINI - AVEVA FATTO DIVENTARE LA PICCOLA AZIENDA DELLA SUA FAMIGLIA CHE PRODUCEVA "SGNAPA" IN UN MARCHIO FAMOSO IN TUTTO IL MONDO - NONINO SE N'E' ANDATO NELLA SUA CASA A PERCOTO, IN PROVINCIA DI UDINE: LA SUA PRIMA GRAPPA LA REALIZZO' NEL 1973...