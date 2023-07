7 lug 2023 13:41

PER GRATTERI NON È ANCORA FATTA: PER DIVENTARE PROCURATORE DI NAPOLI DOVRÀ LOTTARE FINO ALL’ULTIMO VOTO – IL CSM È SPACCATO A METÀ, COME HA DIMOSTRATO LA NOMINA DI FILIPPO SPIEZIA, GRADITO A RENZI, COME NUOVO PROCURATORE DI FIRENZE: È STATO DECISIVO IL VOTO DEL VICEPRESIDENTE, FABIO PINELLI (GIÀ AVVOCATO DI ALBERTO BIANCHI AL PROCESSO OPEN) – AL PLENUM GRATTERI AVREBBE 15 VOTI GARANTITI. SE LE CORRENTI UNICOST E AREA SI UNISSERO, POTREBBERO ARRIVARE A 14…