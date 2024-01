GRAZIE ALLA PROCURA DI CAGLIARI, SI RISOLVE LA GRANA SARDEGNA – DOPO L’INDAGINE (E LE PERQUISIZIONI) PER CORRUZIONE SU CHRISTIAN SOLINAS, LA LEGA CEDE E SCARICA IL GOVERNATORE USCENTE DELLA SARDEGNA: “IL CANDIDATO ALLE REGIONALI SARÀ PAOLO TRUZZU” – IL VICESEGRETARIO DELLA LEGA, ANDREA CRIPPA: “LA LEGA HA FATTO UNO SFORZO PER L’UNITÀ DEL CENTRODESTRA, ED È IMPORTANTE. ORA UN ALTRO PARTITO DOVREBBE FARE LO STESSO SFORZO” (TRADOTTO: FORZA ITALIA DEVE RINUNCIARE ALLA BASILICATA)

CRIPPA, OGGI SI DEFINISCE SULLA SARDEGNA, TRUZZU CANDIDATO

(ANSA) - "Oggi si dovrebbe definire la questione" del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna: "Non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu". Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa parlando alla camera.

"La Basilicata? Capisco e comprendo la posizione di FdI quando sostiene che in Sicilia il candidato presidente anziché di FdI è stato di Forza Italia. La Lega - ha aggiunto - in Sardegna ha fatto uno sforzo perché il centrodestra andasse unito ed è uno sforzo per noi importante, perché continuiamo a credere che la squadra di Solinas abbia governato bene. Ora un altro partito dovrebbe fare lo stesso sforzo: se vale la regola che contano le percentuali dei partiti in questo momento la Lega è chiaramente in credito".

FOTI, TRUZZU CANDIDATURA CON PIÙ CONSENSO NELL'OPINIONE PUBBLICA

(ANSA) - "Io penso una cosa che la politica ha i suoi tempi e le sue riflessioni. Ricordo che noi avevamo il governatore uscente della Sicilia, il senatore Musumeci oggi ministro, che poteva ripresentarsi ma alcuni partiti hanno detto che pur riconoscendo il suo lavoro preferivano una scelta diversa e Fdi ha fatto un sacrificio in una coalizione bisogna abituarsi non solo ad ottenere ma anche a rinunciare.

Noi ci aspettiamo che sia compatto il centrodestra". Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, a Rainews24, che parlando della scelta del candidato della Sardegna spiega: " Sono emerse nella gestione alcune situazioni che hanno portato a ritenere che la candidatura di Truzzu fosse una candidatura con molto più consenso nell'opinione pubblica".

