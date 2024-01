Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

Nel mirino adesso c'è lui. Per il quale è pronta una sospensione dal partito e quindi anche dal gruppo parlamentare. Giorgia Meloni sembra aver deciso a proposito di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, la cui pistola ha ferito la notte di Capodanno un parente di un agente di scorta del sottosegretario Andrea Delmastro […]

"Se c'è stata anche solo una leggerezza sarà punita", dice al Foglio chi ha parlato in queste ore con la premier e leader di Fdi, a dir poco adirata da tutta questa storia.

[…] la procura di Biella intanto ha ritirato il porto d'armi per difesa personale al deputato (concesso il 12 dicembre per motivi ancora non chiarissimi: si parla di presunte minacce dopo un convegno a favore della resistenza iraniana, per le quali gli era stata affidata anche una tutela delle forze dell'ordine nei pressi della sua abitazione).

Il deputato oltre al mini-revolver North American Arms Provo Ut, calibro 22, a casa aveva anche armi e fucili regolarmente registrati in prefettura.

La procura lo ha indagato come atto dovuto per lesioni aggravate. Le opposizioni chiedono un intervento chiaro di Meloni. Che potrebbe dare l'annuncio giovedì in conferenza stampa.

La leader ha anche un'altra possibilità: dire che è stato il deputato ad autosospendersi. Ma insomma poco cambierebbe. Il partito ribolle c'è anche chi ne vorrebbe le dimissioni da parlamentare.

"Era molto allegro e stava mostrando la pistola tenendola nel palmo della mano", racconta un testimone presente alla festa di Capodanno che è già stato sentito dai carabinieri. "La pistola era molto piccola e stava tutta nel palmo della mano. Sembrava quasi un accendino" spiega il testimone.

Il quale dice che lo sparo "si è sentito all'improvviso e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di chiedere di riporre l'arma, visto peraltro che c'erano anche dei bambini". Una versione che cozza con le prime parole del deputato che appena scoppiato il caso ha detto: "Non ho sparato io". […]

