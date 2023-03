9 mar 2023 09:38

I GRILLINI, DALLA DEMOCRAZIA DIRETTA ALLA DEMOCRAZIA A GETTONE - DONATELLA BIANCHI, CANDIDATA ALLA PRESIDENZA DEL LAZIO DAL M5S, È STATA ELETTA CONSIGLIERA REGIONALE CON OLTRE 7 MILA PREFERENZE MA NON ANDRÀ A FARE OPPOSIZIONE ALLA GIUNTA ROCCA: PUNTA A TORNARE IN RAI, PER RIPRENDERE LA CONDUZIONE DELLA SUA TRASMISSIONE "LINEA BLU" - “LA STAMPA”: “E DIRE CHE C'È STATA UN'EPOCA IN CUI ‘TRADIRE I CITTADINI’, PER UN ELETTO DEL MOVIMENTO, ERA IMPENSABILE. COME CANDIDARE UN ESTERNO PARACADUTATO ALL'ULTIMO…”