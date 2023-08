I GRILLINI SONO COME TUTTI GLI ALTRI: QUANDO PERDONO LA POLTRONA, SI DANNO ALLE CONFERENZE – LE EX MINISTRE FABIANA DADONE E NUNZIA CATALGO SONO SOCIE, INSIEME AL PIDDINO CESARE DAMIANO, DELLA SRL “STATI GENERALI MONDO LAVORO”, CHE ORGANIZZA EVENTI E CONFERENZE IN GIRO PER L’ITALIA. E HANNO CHIAMATO LA PUPILLA DI BEPPE GRILLO, VIRGINIA RAGGI, A DAR LORO MANFORTE (GRATIS)…

Una nuova vita. Le due ex ministre grilline Fabiana Dadone e Nunzia Catalfo, uscite da governo e parlamento ma ancora punti di riferimento del movimento, lo scorso 3 maggio sono entrate in contemporanea al 15 per cento nella società “Stati generali mondo lavoro”, di cui faceva già parte l’ex ministro Pd Cesare Damiano.

Insieme, con una srl, vanno ora a caccia di sponsor. L’ex sindaca Virginia Raggi, attualmente consigliera di Roma capitale, fa per loro a titolo gratuito da presidente del comitato tecnico scientifico al progetto Women in Charge on Tour , sulla parità di genere nel mondo del lavoro.

Ma cos’è la società Stati generali? Diecimila euro di capitale sociale, è stata fondata nel 2021 da Piercarlo Barberis, in passato responsabile delle risorse umane per Fiat e Sky, da anni nel settore delle conferenze. Da statuto l’azienda si occupa di eventi e consulenze. Così riunisce in giro per l’Italia politici, esperti di settore, rappresentanti di società danarose. Secondo il parere di tutte e tre le pentastellate sentite da Domani, non esiste nessun conflitto di interessi.

[…] L’attività ricorda (alla lontana, anche perché è appena nata) quella dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, oggi conferenziere per l’Arabia Saudita e senatore. Dadone ribatte secca: «Questo è un think tank e noi attualmente non abbiamo utili. Inoltre non andiamo all’estero». Aggiunge che la sua attività politica si limita al ruolo attivo nel M5s. Se in futuro le cose dovessero cambiare «mi comporterò di conseguenza».

Dadone fa parte dei probiviri che si occupano di giudicare la condotta dei colleghi di partito, mentre Catalfo coordina il comitato facoltativo delle politiche per il lavoro ed è responsabile per la città Catania. A lei, insieme a Vito Crimi, Conte ha affidato il compito di occuparsi della raccolta firme per il salario minimo. Sul perché abbia deciso di entrare nella società risponde: «Mi sembrano degli eventi che possono agevolare il confronto».

Mentre è «un puro caso» che l’ingresso sia avvenuto in contemporanea con l’altra ex ministra. «Gli utili? Se ne occupa l’amministratore unico Barberis, e comunque non ce ne sono». Nel bilancio del primo anno si elencano in effetti poche centinaia di euro, gli introiti bastano comunque a compensare le spese. Il fiore all’occhiello, finora, degli eventi sono gli “Stati generali mondo lavoro della montagna” che si tengono a Courmayeur a gennaio.

Tra i partner delle conferenze la brochure annovera Mondadori, Generali, Danone o Autogrill. Nel comitato tecnico scientifico appaiono i nomi di altri ex ministri del Lavoro: Elsa Fornero, Cesare Salvi, Tiziano Treu, Maurizio Sacconi. Più Francesco Rotondi, avvocato, consigliere del Cnel - il movimento non vuole si occupi del salario minimo – e proprietario a sua volta di un 15 per cento.

«Agli eventi non abbiamo mai parlato di salario», dice l’ex ministra Catalfo. «Rotondi? Non sapevo nemmeno che ci fosse». Damiano, che fa parte della direzione nazionale del Pd, commenta brevemente che la società è una «delle tante occasioni di discussione» con gli stakeholder. Dichiara di non sapere chi sono gli altri soci ma «mi rallegra la notizia perché con Nunzia c’è stato da sempre un rapporto positivo».

[…] Era il 2015 e Beppe Grillo lanciava l’anatema: «Oggi l'Expo, che è la grande mostra del cibo “nutrire il Pianeta”, ha fra i suoi sponsor la McDonald’s, la Novartis e la Coca -Cola». Nel 2018 sul blog appariva l’articolo: «La Plastica di Coca-Cola, Pepsi e Nestlè inquina il pianeta». E ancora nel 2021: «Sono 30 anni che parlo di energia, ambiente, economia. Sono 30 anni che parlo di paradossi, di come un barile di petrolio costi 50 dollari e un barile di coca cola 350 dollari».

Ora la sua pupilla Raggi, ex sindaca di Roma che lavora con Dadone e Catalfo alla loro iniziativa, fa parte del comitato di garanzia che «esprime il parere sulla compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle delle candidature». Da presidente del comitato scientifico Wic in una locandina col volto sorridente pubblicizza la tavola rotonda a Catania da lei aperta dal titolo “Leadership femminile. Valorizzare differenze, attitudini, opportunità”. Per Raggi non c’è alcun problema: «Lo faccio gratuitamente per il piacere di farlo, ma immagino che non tutti possano capirlo». Nel panel anche Giovanna Grillo, Chief Financial Officer Sibeg, imbottigliatore ufficiale in Sicilia della Coca-Ccla sin dal 1960. […]

