RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA ROCCO CASALINO:

LE FOTO SU INSTAGRAM DI ROCCO CASALINO NELLA NUOVA CASA

Il Corriere della Sera persevera nella narrazione, falsa, di un mio presunto ufficio a Palazzo Chigi grande "quanto un campo da calcio" risalente al periodo in cui rivestivo il ruolo di portavoce del presidente del Consiglio. Si tratta di una storia totalmente inventata e priva di alcun fondamento.

L'ufficio che mi venne assegnato era lo stesso utilizzato dai precedenti portavoce, e nessun lavoro né intervento di alcun tipo venne effettuato quando ad occuparlo era il sottoscritto. È semplicemente assurdo che si possa pensare che fosse nella mia disponibilità, come in quella di chiunque altro, disporre interventi strutturali e buttare giù delle pareti in un edificio storico come Palazzo Chigi.

È incredibile, e francamente mortificante per chi scrive su una testata giornalistica, che una vera e propria "bufala" del genere possa continuare ad essere diffusa ingenerando in chi legge il falso convincimento che tutto ciò possa essere vero. Lo stesso dicasi per il fantomatico armadio del mio appartamento, descritto come "lungo 10 metri", quando si tratta di un normale armadio di tre metri. Siamo in presenza di notizie false del tutto non verificate, se non inventate di sana pianta.” esattamente il contrario del vero giornalismo, di cui una testata come il Corriere della Sera dovrebbe farsi portavoce.

Estratto dell'articolo di Fabrizio Roncone per “Sette – Corriere della Sera”

Lo vedevi arrivare tutto stretto nei suoi abiti alla moda di provincia, un po’ cimiteriali, nero il cravattino e nere le scarpe, nere ma lucide. Però era rapidissimo: e subito s’infilava nei corridoi di Palazzo Madama, di botto voltava l’angolo e spariva, puff, un fantasma. Per mesi, Rocco Casalino, leggenda vivente di questa dolorosa stagione politica, ha cercato di farsi dimenticare da noi cronisti.

Perché? Mah. Secondo la versione più accreditata, cercava un po’ di oblio, per potersi candidare, depurato da gaffes e pettegolezzi, alle prossime elezioni europee. Possibile, e probabile, che fosse questo, il piano. Solo che poi non ha resistito a restare nell’ombra, nel ruolo di semplice suggeritore dei senatori grillini, lui che è un uomo di luci, che arriva dalle luci del Grande Fratello. E così s’è messo a postare foto su Instagram.

rocco casalino Augusto Proietti

Santo cielo, Rocco: ma che foto sono? È lì che ci fa vedere i lavori di ristrutturazione della sua nuova casa romana. Lui e l’operaio e dieci metri di armadio a muro. E una fichissima cucina con l’isola. E un affaccio da togliere il fiato: Rocco, ma ti sei comprato una casa a piazza del Popolo? Accidenti, complimenti. È una delle zone di maggior pregio, a Roma. Una roba da 6000/6500 mila euro al metro quadrato (fonte immobiliare.it). Bravo, Rocco, bel colpo. Anche perché - poi le foto sono finite sul web, e dal web sui siti dei giornali - sembra che la casa sia di 165 mq. […]

I 10 METRI DI ARMADIO DI ROCCO CASALINO

Vabbè: comunque anche questa nuova casa è un sogno (solo turbato dalle minacce e dagli insulti omofobi degli ambulanti, che Rocco vorrebbe far sloggiare da davanti il suo portone), ed è evidente che ora aspettiamo altre foto. Però senza imbarazzi, eh. Perché tanto, caro Rocco, l’abbiamo capito cosa intendeva dire Luigi Di Maio quando urlava: «Abbiamo abolito la povertà!».

rocco casalino a belve 1 LA VISTA DA CASA DI ROCCO CASALINO